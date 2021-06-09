وزير الخارجية التركي: أمريكا وفرنسا تريدان التعاون معنا بشأن ليبيا

زعم وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا تراجعت بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مدعيا أن باريس تريد التعاون مع أنقرة.

وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع تركيا في ملفات عديدة من البحر المتوسط إلى البحر الأسود وحتى القوقاز وليس في مسألتي ليبيا وسوريا فقط، على حد زعمه.

وتابع الوزير التركي: “إذا لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بشأن منظومة باتريوت يمكننا أيضاً شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائنا الآخرين” بحسب ادعائه.