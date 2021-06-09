ليبيا الان

وزير الخارجية التركي: أمريكا وفرنسا تريدان التعاون معنا بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا تراجعت بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مدعيا أن باريس تريد التعاون مع أنقرة.

وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع تركيا في ملفات عديدة من البحر المتوسط إلى البحر الأسود وحتى القوقاز وليس في مسألتي ليبيا وسوريا فقط، على حد زعمه.

وتابع الوزير التركي: “إذا لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بشأن منظومة باتريوت يمكننا أيضاً شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائنا الآخرين” بحسب ادعائه.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياشويش امريكا وتركيا تريدان التنازل عن حصة تركيا فى ليبيا لهما وسيامر بايدن اردوغان يوم ما يقابله يوم 14 يونيو اما الانقياد التام لاوامره او يسقطه بعد ان اسكته

    رد