تحرير 37 مختطفا في الشويرف بعد احتجازهم 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، أن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة تمكن من تحرير 37 مختطفا يحملون الجنسية المصرية وبينهم من جنسيات أفريقية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أعضاء البحث الجنائي نفذوا فجر الأربعاء عملية أمنية ناجحة، أسفرت عن تحرير المختطفين وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولازال البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي جاريا.

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