المصرف المركزى يخصص سيولة إضافية لدعم سبها بـ60 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة سيولة إضافية لمدينة سبها بقيمة 60 مليون دينار، ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية.

ووفق تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، فإن تلك الشحنة تأتي لدعم خزائن الاصدار بمصرف ليبيا المركزي سبها لتوزيعها على فروع المصارف التجارية.

واجتمع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع صالح همه محمد عضو مجلس النواب، و قوماني محمد صالح، لمناقشة خطة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية وإمكانية ربط كافة فروع المصارف التجارية بالمنظومات الرئيسية للمنطقة.

وقد سبق لقسم الاصدار بمدينة سبها أنه وزع 119 مليون دينار على مصارف المنطقة الأسبوع الماضي وحسب مصادر المصارف فإن السيولة متوفرة بشكل كبير ولا يوجد ازدحام أمام المصارف والسحب بسقف عالي ، ويؤكد المركزي استمراره في نقل شحنات أخرى هذا الأسبوع .