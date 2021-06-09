مازن والسايح يبحثان دور الأمن في إنجاح الاستحقاق الانتخابي

بحث وزير الداخلية العميد خالد مازن، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء بديوان الوزارة في طرابلس، استعراض آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

كما تم أيضاً مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات، ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع، وفق بيان للداخلية.

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