“الداخلية”: سنضبط المعتدين على أراضي الدولة بناء على تعليمات النائب العام

حذرت وزارة الداخلية من الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدة أنها مستمرة فى شن حملاتها الأمنية بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة فى إيجاز صحفي لها طالعته “الساعة 24″، أنه سيتم ضبط المخالفين بناء على تعليمات النائب العام.

وأعلنت الوزارة أن الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأربعاء، بحملة أمنية موسعة داخل منطقة القره بوللي رفقة الدوريات الأمنية التابعة لجهاز الشرطة الزراعية.

وتم ضبط عدد من المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بمنطقة القره بوللي، وكذلك ضبط عدد من المخالفين والآلات والأدوات التي كانت تستخدم في هذه الاعتداءات والبناء العشوائي، وإقفال المباني التي تم بناؤها وإعطاء مهلة لأصحابها لإزالتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص حسب تعليمات النائب العام، وحجز الآلات والأدوات المستخدمة في البناء العشوائي.