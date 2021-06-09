بلدية طبرق وجهاز تنمية المراكز الإدارية يبحثان عددا من المشاريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق مع جهاز تنمية المراكز الإدارية، اليوم الخميس، عددا من المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس البلدي طبرق، فرج بوالخطابية، ومدير مكتب جهاز تنمية المراكز الإدارية، عبدالله حامد الحبوني.

وناقش الاجتماع 135 مشروعا، و185 عقدا، من حيث التصاميم والدراسات والإشراف والتنفيذ والأولويات والخطط والبرامج.

وأوضح بوالخطابية أن الأولويات والخطط والبرامج تؤكد على عدد من المشاريع بالمناطق والفروع.

ويشار إلى أن الاجتماع حضره مدير مكتب المشروعات بالبلدية وعددا من مهندسي جهاز وتنمية المراكز الإدارية.