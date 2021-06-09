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«الغويل»: البيت الأبيض يضغط لإلغاء لقاء «الدبيبة» بالرئيس الأمريكي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الزيارة المقبلة لـرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «دبيبه جاى للعمره فى واشنطن فى يوليو».

أضاف «الغويل»، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: أن هناك بعض الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين يضغطون على البيت الأبيض لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم إتمام لقاء رئيس الوزارء الليبي عبدالحميد الديبية لأنه مسؤول في حكومة مؤقتة.

وقال «فى ناس فى واشنطن قاعدين يضغطوا على البيت الأبيض أن لا يتقابل الرئيس الأمريكي معاه «الدبيبة» لأنه رئيس وزراء مؤقت و لا يجب إعطاءه مثل ذلك الاهتمام لأنه قد يستغل ذلك فى البقاء فى المنصب».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الدبيبة يتخطى صلاحياته ويتعدى على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى فطبقا للمادة الثانية من الاتفاق السياسى من يمثل ليبيا فى المحافل الدولية هو رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى .
    والمضحك ان الدبيبة التركى يزور عواصم الدول الغربية ولا يزور عواصم برقة وفزان بنغازى وسبها فهو مثل القرع يمد لبره .
    يحب الشهرة بالخارج مع انه فاشل بجدارة بالداخل وعاجز عن فتح طريق مصراته طبرق فعلى الامريكان منعه من دخول امريكا او يقابله فقط سفيه بوزارة الخارجية !!!

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  • الدبيبة يهرب من الداخل ويستغل منصبه للتنزه بالخارج وتكوين علاقات دولية دون اهتمام بوظيفته بالداخل التى فشل فيها بامتياز فهو من اشعل الفتنة بين الشرق والغرب بهدف تفشال الانتخابات والبقاء فى السلطة على طريقة السراج

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