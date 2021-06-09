«الغويل»: البيت الأبيض يضغط لإلغاء لقاء «الدبيبة» بالرئيس الأمريكي

انتقد حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الزيارة المقبلة لـرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «دبيبه جاى للعمره فى واشنطن فى يوليو».

أضاف «الغويل»، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: أن هناك بعض الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين يضغطون على البيت الأبيض لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم إتمام لقاء رئيس الوزارء الليبي عبدالحميد الديبية لأنه مسؤول في حكومة مؤقتة.

وقال «فى ناس فى واشنطن قاعدين يضغطوا على البيت الأبيض أن لا يتقابل الرئيس الأمريكي معاه «الدبيبة» لأنه رئيس وزراء مؤقت و لا يجب إعطاءه مثل ذلك الاهتمام لأنه قد يستغل ذلك فى البقاء فى المنصب».