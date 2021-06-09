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هواوي تبحث تزويد مصرف الإجماع العربي بمنظومة حديثة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصرف الإجماع العربي، بحث فريق فني من شركة هواوي يزور ليبيا هذه الأيام استكمال تركيب المنظومة المصرفية تيمنوس T24.

وناقش مسؤولو هواوي في طرابلس رفقة مدراء الإدارات المعنية في الإجماع العربي، تطوير الأعمال المصاحبة بينها أنظمة الربط الشبكي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وناقش الطرفان فرص الاستثمار لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصرف بالتعاون مع شركات محلية

وتعمل شركة هواواي الرائدة عالميا في مجال الاتصالات والصناعات الإلكترونية منذ عقود في ليبيا بهدف تطوير البنية التحتية للمؤسسات بالتعاون مع جهات عامة وشركات من القطاع الخاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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