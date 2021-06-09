«الرئاسى» يشكل لجنة لضبط المتورطين فى تفجير سبها الإرهابى

أدانت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، التفجير الإرهابى الذى طال مدينة سبها الليبة، مقدمة التعازى والمواساة للشهداء الذين سقطوا جراء هذا التفجير.

وقال فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة «ليبيا بانوراما» رصدتها «الساعة 24»، «أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعًا طارئًا على خلفية التفجير الذي حدث شمال سبها، حيث تباحث المجلس مجتمعًا حول الأوضاع الأمنية في المدينة خلال الفترة الأخيرة والجنوب بشكل عام مع التركيز على مدينة سبها».

وأشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق جهاز مكافحة الإرهاب، للعمل على جمع الملابسات والمعلومات حول التفجير ودوافعه وتقديم الجناة للعدالة.

لافتةً إلى أنه بمجرد تسمية اللجنة والإعلان عنها ستبدأ بالعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة التي يمكن أن تقدم لها المعلومات حول المتورطين، لتقديمهم للعدالة وتفادي أي هجمات أخرى وأعمال تخريبية.

كما أضافت: «أن طبيعة العمل تتطلب أمورًا فنية وغيرها، حيث يترك المجلس الرئاسي الأمور التفصيلية للشركاء في هذا الموضوع، والجهات ذات الصلة، ونعلم أن جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب والداخلية تتبعها أجهزة أخرى وأذرع أخرى يمكن أن تعمل من عين المكان أو مع أطراف أخرى متعلقة بملابسات الواقعة».

وتابعت بقولها «أن الأمور التنفيذية تتبع وزارة الداخلية بشكل مباشر وأن المجلس الرئاسي سيحث ويتابع عمل اللجنة كي تخرج بنتائج تطمئن المواطنين والمتضررين من هذا التفجير، وتحاول العمل على تجنب أي هجمات إرهابية وإجرامية أخرى».

وأكدت على أن المجلس الرئاسي يتابع كل التحركات التي تحدث وسيتم نشر أو التصريح بأي معلومة ترد للمجلس بالخصوص، مشيرةً إلى أن هناك بعض المهام التنفيذية تتبع الحكومة، حيث إن المجلس الرئاسي يتابع عملها وفق اختصاصاته التي نص عليها ملتقى الحوار السياسي».