لجنة الإفراجات المالية تعقد اجتماعها الأول لحل كافة المختنقات

عقدت لجنة الإفراجات المالية، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر ديوان وزارة الخدمة بحضور رئيسها وكامل أعضائها، لبحث آلية تنفيذ الإفراجات المالية وفق الضوابظ القانونية المعمول بها في اللجنة السابقة بالإضافة إلى الآسراع في تنفيذها.

وناقشت اللجنة آلية التنسيق مع الجهات الممولة من الخزانة التابعة لوزارة المالية التي لديها افراجات من أجل تذليل الصعوبات وحل كافة المختنقات التي تعرقل سير عملية الافراحات المالية.

وفي الختام، اتفقت اللجنة على تكثيف الاجتماعات الدورية لأجل وضع كافة الحلول والتعامل مع المراسلات الواردة للجنة وتنفيدها وفق الاجراءات والضوبط القانونية المتبعة في عملية الافراجات المالية.