بينهم مصريون.. “الداخلية”: تحرير 37 مخطوفا بمنطقة الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير 37 مخطوفا بينهم مصريون وأشخاص من دول أفريقية بمنطقة الشويرف، من قبل قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المخطوفين «كانوا محتجزين مدة ستة أشهر» لدى التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم، مؤكدة إلقاء القبض على ثلاثة من عناصره.

ووصفت الوزارة العملية الأمنية التي قام بها أعضاء البحث الجنائي بالجفرة فجر اليوم لتحرير المخطوفين بأنها كانت «ناجحة»، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولا يزال البحث والتحري جاريين لضبط باقي التشكيل العصابي.

وفي وقت سابق، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن قوة خاصة من القوات المسلحة وبالتعاون مع البحث الجنائي بمنطقة الشويرف على الطريق الصحراوي، تمكنت من فك أسر 40 مواطنا قامت عصابة باختطافهم والعمل على ابتزاز أهاليهم بطلب فدية عن كل واحد منهم .

وأضاف المحجوب في إيجاز صحفي اليوم، ورد بلاغ من أحد سائقي سيارات الأجرة عن اشتباه في اختطاف 13 من المواطنين المصريين العابرين لمناطق وسط الجنوب الغربي أثناء عبورهم الطريق القادمين منها في اتجاه منطقة الشويرف على الطريق الصحراوي ، وبعد التحري وتجميع المعلومات تحركت القوة المشكلّة بسرعة وعند مهاجمتها لمواقع الاحتجاز السرّية لهذه العصابة تم اكتشاف وجود 40 شخصا من دول السودان وبنجلاديش ومصر ، ليتبين أن هذه العصابة هي شبكة تهريب للبشر وابتزاز لأهاليهم بعد تسهيل عبورهم لطرق، تهريب صحراوية .

وتابع: استطاعت القوات المسلحة من خلال نقاط التفتيش والدوريات الصحراوية تضييق الخناق على هذه المجموعات التي تنشط في المنطقة الغربية وزادت نشاطها في بني وليد ومحيطها بعد عودة القوات المسلحة من محيط العاصمة .