بدر.. أهالي الشعبية يعيشون دون مقومات الحياة

تتعدد الأزمات وتلقي بظلالها الثقيلة على سكان الحي السكني المعروف بالشعبية في منطقة بدر، حيث لا شبكات اتصالات ولا كهرباء ولا شبكة خاصة بالمياه، فيما لم تجد شكاوى الأهالي آذانا مصغية ليظل الحال على ما هو عليه.

انقطاع التيار الكهربائي أمر ألفه أهالي الحي وتحكي هذه الكوابل التي أصابتها عوامل التعرية قصص معاناة من يقطن حي الشعبية، زد على ذلك التخوف من رجوع التيار الكهربائي والأسلاك الكهربائية المهترئة وعلى مقربة من أطفال الحي.

وفي ظل ظروف صعبة يعيشها سكان الشعبية تتمثل في انعدام الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب، يناشد الأهالي المسؤولين النظر في معاناتهم وتقديم أبسط الحقوق لهم.

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