الصفراني: صلاحيات الرئيس القادم مبعث قلق للناس

قال رئيس كتلة العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان في ما يسمى “مجلس الدولة”، عبد السلام الصفراني، إنه “يجب أن نمضي في انتخابات رئاسية وأدعو أن تكون بشكل مباشر من خلال الشعب الليبي حتى يعبر عن الوحدة الوطنية، ويجب ألا نهضم حق الليبيين في اختيار رئيسهم فالانتخاب المباشر ضرورة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا”، وفق قوله.

الصفراني، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “أن الرئيس القادم ينبغي أن يكون رئيس وحدة وطنية، ويجب طمأنة مخاوف الناس بشأن صلاحياته، ونخفف من هذه المخاوف”، وفق تعبيره.

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