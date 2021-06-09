بن شرادة: مجلس الدولة متمسك بصلاحياته في اختيار شاغلي المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن مجلس الدولة متمسك باختيار شاغلي المناصب السيادية المخصص له اختيارهم.

وأوضح بن شرادة في تصريح صحفي، “أن التفاهمات الناتجة عن الحوارات السياسية التي جرت ببوزنيقة في المغرب حددت الفصل ببعض المناصب السيادية من قبل مجلس النواب وأن الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة”.

وأضاف بن شرادة، “أن ما حدث في بوزنيقة 1 و 2 وضع المعايير الخاصة باختيار شاغلي المناصب السيادية، ومنها التوزيع الجغرافي الذي نصت عليه تفاهمات بوزنيقة 2.

وتابع بن شرادة، “أن المجلس صوّت بالأمس على بوزنيقة 1 ولكن النواب قبل فترة قاموا بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي، ونحن عادةً بمجلس الدولة نصوب في أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي”، على حد تعبيره.