عقيلة صالح: الاهتمام بالكرة ضرورة.. وممارسة الرياضة تحافظ على الصحة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني وعدد من أعضاء إتحاد الكرة.

وتناول لقاء رئيس مجلس النواب برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم مناشط اتحاد كرة القدم والصعوبات والمشاكل التي تواجهه وسُبل دعم الإتحاد لأداء دوره المناط به.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بكرة القدم خاصةً وكافة الأنشطة الرياضية لما تحظى به من اهتمام واسع لدى الشباب ومختلف شرائح المجتمع لما لممارسة الرياضة من فوائد جمة ابتداءً من الحفاظ على صحة الإنسان إلى تربية وتهذيب النشء وشغل أوقات الشباب فيما يفيدهم ويحميهم من الانحراف بما يضرهم.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة استيعاب واحتواء الشباب في البرامج الهادفة والفاعلة العائدة بالنفع عليهم ، موضحاً بأنهم شريحة مهمة في المجتمع يُعول عليها في بناء الوطن.