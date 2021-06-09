كوبيش ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان التجهيز لـ«مؤتمر برلين 2» والوضع في ليبيا

ناقش نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، الإعداد المخطط لمؤتمر «مؤتمر برلين 2» الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية لاستعراض تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في يناير 2020 في العاصمة الألمانية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية «جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا ، من بينها استمرار نظام وقف الأعمال العدائية لمدة عام، ودعم الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية المنتخبة حديثًا، الممثلة في (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية)، لتوحيد وترسيخ الدولة والهياكل المالية والاقتصادية ، ودعم القوات المسلحة في البلاد من أجل إنهاء الصراع الداخلي بسرعة واستعادة الدولة الليبية».

تعزيز تسوية شاملة

وأضاف البيان أن كوبيش أشار خلال اللقاء إلى اتصالاته الأخيرة بالقوى الليبية والإقليمية الرئيسية ، وكذلك الخطوات الأخرى لتعزيز تسوية شاملة في ليبيا في إطار «خارطة الطريق» التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي.

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وشدد فيرشينين على أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل خروج ليبيا في أقرب وقت ممكن من الصراع العسكري السياسي طويل الأمد وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510 .

وأكدت روسيا على استعدادها لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب مواقفها ، انطلاقا من أهمية الحوار الليبي الذي يشمل جميع القوى السياسية ذات النفوذ «على الأرض» ويهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة الليبية.

وسيشهد المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين مشاركة السلة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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