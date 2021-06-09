أمام منتدى ليبيا للاستثمار.. صنع الله يستعرض تحديات قطاع النفط

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، التحديات التي تواجه قطاع النفط، مؤكدا أن المؤسسة لديها خططا لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية للنهوض وتطوير القطاع على مختلف الأصعدة.

وجاء ذلك خلال مشاركة صنع الله عبر تقنية الفيديو من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الأربعاء، في أعمال “منتدى ليبيا للاستثمار” الذي نظمه مجلس الأعمال الليبي البريطاني ومجلة “بتروليوم ايكونوميست” بمشاركة ممثلي شركات النفط العالمية وشركات الخدمات ومكاتب المحاماة، والعديد من الجهات الدولية الأخرى.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله أجاب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالصناعة النفطية في ليبيا خلال مشاركته في فعاليات “منتدى ليبيا للاستثمار”، مقدما شرحا وافيا عن آخر التطورات في قطاع النفط والغاز الليبي طيلة السنوات الماضية وحتى الوقت الحاضر.

وتحدث صنع الله عن التحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، مؤكدا في كلمته أن القطاع واجه العديد من الانتكاسات في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق العديد من حقول النفط والغاز ومحطات التصدير، وانخفاض شديد في الانتاج اليومي لفترة طويلة من الزمن.

وأوضح صنع الله أن إنتاج ليبيا من النفط الخام انخفض بشكل متكرر إلى 100 ألف برميل في اليوم، أي 7٪ من طاقتنا الإنتاجية، كما تسبب الإغلاق المطول لمنشآت الإنتاج والتصدير في حدوث تآكل مفرط وتلف للمعدات وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب مما حد من قدرتنا عندما تم إعادة تشغيل هذه المرافق تدريجياً.

ولفت صنع الله إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وشركاؤها كانت دائمًا على مستوى التحدي، وتمكنا من إعادة إنتاجنا مرارًا وتكرارًا إلى أكثر من مليون برميل في اليوم، مشيدا بشجاعة وتضحيات العاملين بالقطاع في جميع الحقول والموانئ والمواقع النفطية.

وأوضح صنع الله “أن مستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا بلا شك مشرق وواعد ويوفر فرصًا ممتازة للمستثمرين الأجانب ومقدمي الخدمات، وإن حضوركم هنا اليوم يزيد من تفاؤلنا”.