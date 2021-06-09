الغويل: البيت الأبيض يضغط لإلغاء لقاء الدبيبة بالرئيس الأمريكي

انتقد الأكاديمي الليبي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل،الزيارة المقبلة لـرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “دبيبه جاى للعمره فى واشنطن فى يوليو”.

الغويل، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، قال: “أن هناك بعض الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين يضغطون على البيت الأبيض لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم إتمام لقاء رئيس الوزراء عبدالحميد الديبية لأنه مسؤول في حكومة مؤقتة”.

وأضاف: “فى ناس فى واشنطن قاعدين يضغطوا على البيت الأبيض أن لا يتقابل الرئيس الأمريكي معاه الدبيبة لأنه رئيس وزراء مؤقت و لا يجب إعطاءه مثل ذلك الاهتمام لأنه قد يستغل ذلك فى البقاء فى المنصب”.

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