ليبيا الان

الغويل: البيت الأبيض يضغط لإلغاء لقاء الدبيبة بالرئيس الأمريكي

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد الأكاديمي الليبي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل،الزيارة المقبلة لـرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “دبيبه جاى للعمره فى واشنطن فى يوليو”.

الغويل، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، قال: “أن هناك بعض الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين يضغطون على البيت الأبيض لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم إتمام لقاء رئيس الوزراء عبدالحميد الديبية لأنه مسؤول في حكومة مؤقتة”.

وأضاف: “فى ناس فى واشنطن قاعدين يضغطوا على البيت الأبيض أن لا يتقابل الرئيس الأمريكي معاه الدبيبة لأنه رئيس وزراء مؤقت و لا يجب إعطاءه مثل ذلك الاهتمام لأنه قد يستغل ذلك فى البقاء فى المنصب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك