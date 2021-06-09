وزير المالية يطلع على سير عمل إدارة الحسابات رفقة سعيفان وعكرة

أجرى وزير المالية خالد المبروك، الأربعاء، جولة تفقدية لإدارة الحسابات التابعة للوزارة، رفقة وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان.

الوزير، وعقب الجولة عقد اجتماعاً موسعاً، بمدير الإدارة ومدير مشروع إقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة، صاحبها تقديم عرض مرئي عن نشاط الإدارة و متابعة خطة وزارة المالية لإنجاز أعمال مشروع إقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المتأخرة 2010-2019م ، وتلخيص التحديات والتوصيات لانجاح هذا المشروع الوطني .

وأشاد الوزير بأهمية المشروع ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه والمتمثلة في رفع كفاءة الكوادر الفنية من خلال البرنامج التدريبي وأيضاً تصميم المنظومات الالكترونية الحديثة .

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