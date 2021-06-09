رد صادم لـ «إبراهيم بيت المال» على قرار «الرئاسي» بفتح الطريق الساحلي

أعلن آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، اليوم الخميس، رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال «بيت المال»، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين «يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين، ومستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين».

وأضاف آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين، «أنه سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا» لافتا بقوله «مطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح»، حسب زعمه.

وقالت لجنة إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، إنه عقد اجتماع عبر الدوائر المغلقة للجنة العسكرية 5+5 ،بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وذلك لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.

وأضافت في إيجاز صحفي، أكدت مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة 5 التي شكلتها حكومة الوفاق من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لأقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان اسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة علما بأن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية حسب المصادر التى ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق.

وأوضح المحجوب في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وأضاف: تم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لما يعرف بـ “غرفة عمليات البركان” التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق” منتهية الولاية لفتح الطريق الساحلي، وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وتابع المحجوب: “شدد أعضاء اللجنة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الأرض، ولابد من الإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين”.