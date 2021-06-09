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رد صادم لـ «إبراهيم بيت المال» على قرار «الرئاسي» بفتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، اليوم الخميس، رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال «بيت المال»، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين «يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين، ومستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين».

وأضاف آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين، «أنه سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا» لافتا بقوله «مطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح»، حسب زعمه.

وقالت لجنة إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، إنه عقد اجتماع عبر الدوائر المغلقة للجنة العسكرية 5+5 ،بمشاركة مبعوث الأمين  العام للأمم المتحدة وذلك لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.

وأضافت في إيجاز صحفي، أكدت مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة 5 التي شكلتها حكومة الوفاق من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لأقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان اسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة علما بأن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية حسب المصادر التى ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق.

وأوضح المحجوب في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وأضاف: تم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لما يعرف بـ “غرفة عمليات البركان” التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق” منتهية الولاية لفتح الطريق الساحلي، وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وتابع المحجوب: “شدد أعضاء اللجنة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الأرض، ولابد من الإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شغل عك ودلع فالقائد الاعلى للجيش عليه ان يصدر اوامره للقائد العام للجيش وليس لمليشيا متمردة تقطع الطريق ووقتها ستجد ان القائد العام سينفذ الامر بالقوة المسلحة وسيضحك العالم كله مما يحدث فى ليبيا فما فائدة الحداد خيال المأته الذى تجاهله القائد الاعلى وتعامل مباشرة مع مليشيا متمردة يجب وقف هذه المهزلة فورا ويستغل القائد الاعلى للجيش صلاحياته كاملة ويعين قائد عسكرى للقطاع الغربى من لجنة الخمسة ينفذ امر القائد العام ويقبض على المتآمرين وبحيلهم للقضاء العسكرى اليس من سلطة القائد الاعلى ان يصدر امرا بعزل بيت المال وتحويله للقضاء العسكرى فورا اذا لم يفعل فلن يسيطر على الفوضى بالمنطقة الغربية وهذا يؤكد ان ااجيش الوطنى على حق فى ضرورة تطهيرها من المليشيات الارهابية فلا يوجد شئ فى الجيش يسمح بالتمرد على قرار القائد الاعلى للمرة الثانية الاولى بعدم الحديث لوسائل الاعلام والثانية مخالغة امر فتح ااطريق وهو ما يؤكد فشل المجلس الرئاسى فى عمله على طريق وتحول الرئيس المنفى الى الريس حنفى فى فيلم بن حميدو كلمتى ماتنزلشى الارض ابدا خلاص تنزل المرة دى

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  • ابسط مبادئ القيادة العسكرية التسلسل القيادى فلا يمكن للقائد الاعلى ان يخاطب امر كتيبة وهى سقطة كبيرة للمنفى ونائبيه فالمفروض ان يصدر أمرا للجنة الخمسة باعتبار ان الحداد لا بيهش ولابينش شرابة خرج شخشيخة فى يد المليشيات يجب عزله من منصبه الوهمى المخالف لقرار مجلس النواب بتعيبن الناضورى رئيسا للاركان .
    المهم ان يصدر الريس حنفى قصد الرئيس المنفى قرارا بتكليف لجنة الخمسة بفتح الطريق فورا ولها الحق فى للاستعانة باى قوات عسكرية لتنفيذ الامر حتى بالقوة مع محاسبة المخالفين للاوامر العسكرية واحالتهم للتقاعد فورا

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