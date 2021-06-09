أبو جناح يبحث مع بعض عمداء بلديات المنطقة الجنوبية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، الأربعاء، اجتماعاً مع بعض عمدا ءبلديات المنطقة الجنوبية ومدير المشروعات بالمنطقة الجنوبية.

أبو جناح، وفي إيجاز صحفي له عقب اللقاء، قال: “ناقشنا المشروعات المتوقفة وكيفية استكمالها وتضمينها ضمن ميزانية العام الحالي، بما يخدم منطقة الجنوب من حيث تنمية البنية التحتية وتحسين المستوى الخدمات للمواطنين والدفع بالعجلة الاقتصادية، ويأتي ملف الصحة والتعليم والتحسين من مستوياتها ضمن أولويات القصوى التي تتصدر ملف المشاريع المتوقفة وآلية استئناف العمل فيها واستكمال تنفيذها”.

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