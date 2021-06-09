المجلس التصديرى للبناء المصرى: ليبيا أكبر سوق للمواد العازلة في أفريقيا

رصدت تقارير صحفية عالمية، خطط شركات مصرية، من أجل العودة إلى ليبيا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن “ربع واردات مواد الإنشاء الليبية قبل 2011 كانت تأتي من مصر، وهو مستوى يتوقع أن تصل إليه مصر مع عودة السوق الليبي إلى سابق عهده من العمل والنشاط”.

فيما ذكر كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن “ليبيا هي بالفعل أكبر سوق لصادرات المواد العازلة في أفريقيا وثاني أكبر مستورد لصادرات الرخام المصري بالطن، ونطمح فى هذا لكل القطاعات الأخرى”.