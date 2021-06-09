مكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات تبحثان سبل التعاون المشترك لتسهيل العملية الانتخابية القادمة

عقد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، ضم المدير التنفيذي للمفوضية يحيى الجديد، وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خيري الشيباني، وذلك لوضع خطة عمل مشتركة تساهم الهيئة بموجبها في العملية الانتخابية القادمة والتي ستجري في 24 ديسمبر المقبل.

السايح، وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، بحث مساهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة التزوير الذي يمكن ان يشوب الانتخابات بجميع اشكاله ومكافحة عمليات شراء الأصوات الإنتخابية والعمل على الحد منها ومراقبة عملية تسجيل الناخبين والاشراف والمساهمة مع المفوضية في تلقي الطعون ومتابعة الحملات الانتخابية للمترشحين ومطابقتها لمعايير النزاهة والشفافية وتتبع المال السياسي والحد من فساده ومساعدة المفوضية في متابعة ومراجعة التقارير المالية للمترشحين وغيره من المواضيع المتعلقة بالانتخابات في نطاق إختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون شريكاً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهذا العرس الانتخابي المنتظر”.

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