اللاعب المصري محمد صلاح يُسقط أردوغان في خطأ فادح على الهواء

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطأ فادح أثناء نطقه لاسم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره موقع «Cumhuriyet» التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخطأ في نطق اسم نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح أثناء حضور فعالية خاصة بألعاب الفيديو والبلاي ستيشن وقال محمد بن صلاح.

وبعد هذا الخطأ الذي وقع فيه أردوغان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة نطق الرئيس التركي لاسم صلاح، بعد مباراة بلاي ستيشن بين باريس سان جيرمان وليفربول، عقب عليها قائلا: «لعب باريس سان جيرمان بشكل جماعي أكثر من ليفربولعلى الرغم من وجود محمد بن صلاح في ليفربول، إلا أن هناك أيضًا نيمار في الجانب الآخر».