مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة شعراء في حادث سير مروع بطريق سرت

لقى أربعة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة شعراء شعبيين بارزين من سكان سرت في حادث سير مروع بطريق سرت ودان بالكيلو متر 70 جنوب المدينة.

وقالت مصادر مرورية بسرت لـ«بوابة الوسط» أن الحادث وقع نتيجة أصطدام سيارتين الأولى من طراز «سامسونق» كان يستقلها تلاثة أشخاص شعراء شعبيين من مدينة سرت والسيارة الأخرى كانت قادمة من الجنوب نوع «مرسيدس» ويستقلها أربعة أشخاص ونتيجة الحادث توفى شخص وأصيب أخرين بإصابات متفاوتة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بن سينا بسرت.

نتيجة الضباب

وأرجعت المصادر سبب أصطدام السيارتين إلى عدم وضوح الرؤية نتيجة الضباب حيث وقع الحادث في الساعة الثامنة صباحا. وأوضحت المصادر أن المتوفين هم الشاعر محمد أبوبكر موسى الخطري القدافى وصالح الفرجانى فريتلو المجدوبى القدافى، وفوزي الفرجانى فريتلو القدافى.

وتجدر الاشارة ألى أن الشاعر محمد ابوبكر موسى القدافى كان قد تولى أمين رابطة الشعراء الشعبين بسرت ورابطة الفنانين بسرت وشارك فى جميع دورات مهرجانات الشعر الشعبى الدى كان ينظم سنويا.

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