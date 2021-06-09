مستشار وزير الحكم المحلي يبحث اعتماد المحال التجارية ببلدية درج

عقد مستشار وزير الحكم المحلي، ظهر الأربعاء، اجتماعا مع عميد بلدية درج فاضل حصن، لبحث الإجراءات المطلوبة لاعتماد المحلات الواقعة في نطاق البلدية.

وأكد مستشار وزير الحكم المحلي، في بيان للمجلس البلدي درج، أن الوزير بصدد إعادة تشكيل لجنة تسمية المحلات، وسيكون هناك كتاب دوري يوضح الإجراءات المطلوبة لاعتماد المحلات والتي من ضمنها محضر اجتماع مجلس بلدي وكشف بالمحلات المعتمدة في آخر تقسيم إداري.

وأوضح أن الكتاب الدوري يتضمن كشفا بالمحلات المنبثقة عنها لأنه بعد الاعتماد سيتم إحالتها لمصلحة الإحصاء ليتم إدراجها عند إعداد المؤشرات الحيوية للمصلحة، وأيضا اقتراح المحلات المنبثقة عن المحلات الاصلية وخارطة تقريبية للبلدية موضح عليها المحلات وبعدها عن مركز البلدية والبلديات المجاورة.