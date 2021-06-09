“الواحة للنفط”: السيطرة على تسريب نفطي بحقل الظهرة

أعلنت شركة الواحة للنفط عن تمكن فرق الصيانة، من إتمام عملية الصيانة في الخط المتضرر الذي يقع بموقع 170 كم ، من حقل السماح باتجاه الظهرة والسيطرة على التسرب النفطي بالخط.

وقالت الشركة في بيان رصدته ” الساعة 24 “، إن «أعمال الصيانة أنجزت بعناصر وطنية وبدون أي تأثيرات من شأنها أن تعوق سير عمليات الشحن والتصدير وبمتابعة قسم السلامة لمنع أي تأثيرات بيئية محتملة الحدوث».

وأشارت الشركة إلى أن إنجاز أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب النفطي تم «بالتعاون المستمر بين فريق صيانة خطوط حقل الظهرة والسماح وفريق إدارة الهندسة للإنشاءات الحقلية والأقسام الأخرى المعنية»، كما أنه تم «بعد ساعات من العمل الشاق والمتواصل، على الرغم من تحديات نقص المواد وقطع الغيار وصعوبة صيانة الخط بسبب عوامل التآكل والتلف الكلي، مما سبب في رجوع التسربات بشكل متكرر».