وزير الداخلية يبحث مع «السايح» تأمين العملية الانتخابية المقبلة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، الأربعاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح لاستعراض التجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم خلال اللقاء الذي عقد ظهر الأربعاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض أخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وأضافت الوزارة أنه تم مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع.

وشدد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.