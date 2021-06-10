“التومي” يبحث الدعم الألماني للبلديات الليبية

استقبل وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية «عادل الصادق»، المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ «مانفرد هور» والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال إيجاز صحفي، رصدته “الساعة 24″، مسارات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إنجاز البرامج المتعلقة بدعم البلديات، خاصة تلك المتعلقة بنقل الاختصاص ورفع القدرات وإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد الوزير والأمين العام، في ختام اللقاء، أهمية الدور الألماني في دعم الإدارة المحلية بجملة من البرامج التوعوية والتنموية التنفيذية، مبديان حرصهما على استمرار التعاون والعمل المشترك للارتقاء بالعمل البلدي في ليبيا.