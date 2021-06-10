رداً على المجلس الرئاسي.. بيت المال: لن نفتح الطريق الساحلي

أعلن آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين إبراهيم بيت المال، اليوم الخميس، رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

بيت المال، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامية للإخوان، قال: “يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين، ومستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين”.

وأضاف آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين، “أنه سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا” لافتا بقوله “مطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح”، حسب زعمه.