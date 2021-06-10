وزير البيئة يبحث مع وزير النفط الحماية من ملوثات العمليات النفطية

التقى وزير البيئة إبراهيم منير، الأربعاء، بوزير النفط والغاز بمكتبه، حيث تباحث الوزيران في عدة مواضيع، وأولها برامج إصحاح البيئة وحمايتها من التلوث، خاصة ما يتعلق بمختلف العمليات النفطية بمختلف المواقع.

وأوضح وزير البيئة، في بيان له نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أنه يعتزم القيام بالعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم البيئة وتواكب التطور فيها، معبرا عن أمله في مساعدة وزارة النفط والغاز.

ومن جانبه، أكد وزير النفط والغاز، خلال تصريحات صحفية، دعمه اللامحدود لكل برامج إصحاح البيئة وإنفاذ قوانين حمايتها، وأنه على استعداد كامل لدعم وزارة البيئة بالمعلومات والخبرات المطلوبة لإنجاز مختلف أعمالها.

واتفق الوزيران على استمرار التعاون الوثيق بينهما في مختلف النشاطات التي تهم البيئة في ليبيا، والعمل على بناء أساس قوي لإنفاذ قوانين البيئة وعدم السماح للعبث بها.

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