المجلس التصديرى للبناء المصري: ليبيا أكبر سوق للمواد العازلة في أفريقيا

رصدت تقارير صحفية عالمية، خطط شركات مصرية، من أجل العودة إلى ليبيا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين، إن “ربع واردات مواد الإنشاء الليبية قبل 2011 كانت تأتي من مصر، وهو مستوى يتوقع أن تصل إليه مصر مع عودة السوق الليبي إلى سابق عهده من العمل والنشاط”.

فيما ذكر نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري كمال الدسوقي، خلال تصريحات صحفية، إن “ليبيا هي بالفعل أكبر سوق لصادرات المواد العازلة في أفريقيا وثاني أكبر مستورد لصادرات الرخام المصري بالطن، ونطمح فى هذا لكل القطاعات الأخرى”.

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