الصور: عندما نضع يدنا على المشكلة نستطيع معالجتها

أوضح النائب العام الصديق الصور، أنه إذا صدر قانون عفو يخص القضايا المتعلقة بشخصيات “النظام السابق” فسيقوم القضاء بتطبيقه.

الصور، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “قضايا النظام السابق الآن أصبحت في حوزة المحاكم وبعضها صدر في شأنها أحكام”.

واستدرك: “لكن إن رأى الليبيون عن طريق مجلس النواب والسلطات الموجودة سواء التشريعية أو التنفيذية أو المحلية أن هناك ضرورة لإجراء مصالحة ورأب النسيج الاجتماعي وصدر قانون عفو فبالتأكيد القضاء سيطبق هذه القوانين”.

وعن المشاكل التي تواجه النيابة العامة، قال: “عندما نضع يدنا على المشكلة نستطيع معالجتها ومساعدة النيابة الجزئية والنيابة الإبتدائية على أداء عملها وبالتالي استيفاء حقوق الناس”.

وتابع: “لأن النيابات الابتدائية ما لم يكن لديها أدوات تنفيذ تمارس عملها وفق الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ولديها القدرة على الضبط وتنفيذ أوامر النيابة العامة ستبقى الملفات حبيسة الأدراج تنتظر الاستيفاء”.

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