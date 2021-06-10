هواوي تبحث تطوير أنظمة الربط الشبكى في ليبيا

زار فريق فني من شركة هواوي ليبيا استكمال تركيب المنظومة المصرفية تيمنوس T24، في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصرف الإجماع العربي.

وناقش مسؤولو هواوي في طرابلس رفقة مدراء الإدارات المعنية في الإجماع العربي، تطوير الأعمال المصاحبة بينها أنظمة الربط الشبكي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وناقش الطرفان فرص الاستثمار لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصرف بالتعاون مع شركات محلية.

وتعمل شركة هواوي الرائدة عالميا في مجال الاتصالات والصناعات الإلكترونية منذ عقود في ليبيا بهدف تطوير البنية التحتية للمؤسسات بالتعاون مع جهات عامة وشركات من القطاع الخاص.

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