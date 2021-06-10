استمرارًا لسياسة المماطلة.. الشيباني: 24 ديسمبر ليس قرآن والاستفتاء أولى من هذا الموعد

أفاد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، بأن مجلسه أحال قانون الاستفتاء عام 2018م إلى المفوضية العليا للانتخابات، موضحًا أنه كانت توجد معارضة تجاهه من ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ولكنه وافق عليه بعد أن تمت إضافة بعض التعديلات إليه وبالتالي أصبحت “الكرة في ملعب المفوضية”، بحسب قوله.

الشيباني، وفي تصريحات متلفزة، قال: “الأمر فيه سر ما، فبالنسبة لمجلس النواب أحال قانون الاستفتاء إلى المفوضية، ويبدو أنه لم يمارس أي ضغط عليها أو حتى تواصل معها في سبيل إنجاز الاستفتاء”، بحسب قوله.

واستطرد: “ومجلس الدولة كذلك عندما تمت التعديلات التي رضا بها توقف عن التواصل مع المفوضية أو الضغط، يبدو أنه راضٍ أن يظل الموضوع على حاله”، بحسب قوله.

وتابع: “نحن لاندري من ضغط على المفوضية من المجتمع الدولي، وبالتأكيد هناك بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي ضغطت عليها في سبيل أن الموضوع يبقى مجمد، إضافة إلى عدم إشراف مجلسي النواب والدولة وحث المفوضية على ضرورة تسريع إجراء الاستفتاء”، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه “لهذا السبب تلام المفوضية لأنه لمدة سنتين أو ثلاثة وقانون الاستفتاء جاهز والمفوضية لم تحرك ساكناً”، قائلاً: “لذلك نحن نعتقد أن هناك بعض الضغوط على المفوضية تمارسها بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي”، بحسب قوله.

وأوضح أنه “بعدما عملت لجنة الـ75 وأصبح هناك اهتمام دولي بإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر القادم ظهرت عدم إمكانية إجراء الاستفتاء نتيجة العامل الزمني، معتقدًا أن ذلك ليس مبرر”، بحسب قوله.

ووجد أن “الدستور جاء عن طريق هيئة منتخبة من الشعب الليبي وأن من حق الليبين أن يقولوا (نعم) أو (لا) بخصوصه، والاستفتاء قانون لا يجب الالتفاف عليه تحت أي مبرر”، متابعاً: “الدستور لن يفرض على الليبيين، وإجراء الاستفتاء لا يفرضه”، بحسب قوله.

واستكمل: “24 ديسمبر ليس قرآن أو تاريخ منزل من السماء ستقوم فيه القيامة، لا، هذا تاريخ وضع بناء على تخمينات وافتراضات معينة عندما حاولنا تطبيقها على أرض الواقع وجدنا أنها لا تتعارض مع الاستفتاء، في النهاية الاستفتاء أولى من موعد 24 ديسمبر، فلو تأخر شهرين وأصبح في يناير أو فبراير لن تقوم القيامة فما هي المشكلة؟”، بحسب قوله.

وعلق على النسبة المطلوبة للاستفتاء في كل إقليم والمقدرة بـ50%+1، قائلاً: “هذه معالجات فعندما طرح قانون الاستفتاء في مجلس النواب هناك من رفض القانون أصلاً وألا يجري الاستفتاء على الدستور لهذا نحن في مجلس النواب من أجل إرضاء طرف قد يعرقل إصدار قانون الاستفتاء لجأنا إلى أن تكون نسبة كل إقليم 50%+1 ثم ثلثي الشعب الليبي”، بحسب قوله.

وأسهب: “هذا ما وصلنا إليه من أجل الخروج من المأزق وألا يكون مجلس النواب عاجز عن إصدار قانون الاستفتاء بسبب الخلافات الحادة بين الأقاليم داخله”، بحسب قوله.

وتطرق إلى أن “مجلس النواب منذ فترة طويلة يعاني الانقسامات وعدم الرضا والشعور بالتهميش”، قائلاً: “يشعر عدد كبير من النواب بالإقصاء والتهميش وأن رئيس المجلس يتصرف بمفرده ويتخذ قرارات وتعيينات وتفويضات بعيداً عن القانون رقم 4 لسنة 2014م المنظم لعمل مجلس النواب”، بحسب قوله.

واستدرك: “لكن الأمر وصل إلى مداه وظهر الخلاف علناً بعد أن كان الخلاف والشكاوى والتذمر وعدم الرضا داخل أروقة مجلس النواب، لكن الآن الأمر وصل بين هيئة الرئاسة أو مكتب الرئاسة وبين النائب الأول ورئيس مجلس النواب إلى الإعلام والتراشق بالمرسلات وهذا أمر خطير جدًا ويؤدي إلى مزيد من الانقسام خاصة عندما يكون في مكتب الرئاسة”، بحسب قوله.

وقال: أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقوم بالعديد من الأعمال التي تخالف اللائحة”، مكملاً: “لائحة العمل الداخلي هي القانون رقم 4 سواء في التعيينات أو إصدار قرارات وتكليفات حتى اللجان البرلمانية التي يفترض أن تكون تُشكل من داخل مجلس النواب والتصويت عليها داخله يقوم رئيس المجلس بتشكيل هذه اللجان بمفرده مثل لجان بوزنيقة والقانونية والتي تقوم بالمفاوضات”، بحسب قوله.

واسترسل: “كل الأمور التي يجب أن تتم حسب اللائحة داخل مجلس النواب بالتصويت عليها يقوم عقيلة بها بمفرده وهذا محل تذمر وعدم رضا من الكثير من النواب، والآن يبدو أن النائب الأول قام بتكليف شخص ما في الهلال الأحمر أو ما شابه ذلك فتم إلغاء قراره وهذا ما زاد الطين بله وصَعَدَ الموقف وأصبح الآن تراشق بالمذكرات في الإعلام وهذا لا يليق بمجلس النواب ونتمنى من الاثنين التوقف”، بحسب قوله.

وواصل: “عقيلة قام بإعداد مذكرة وتم توزيعها على المصرف المركزي والحكومة والجهات التابعة لمجلس النواب بألا يعتدوا بأي شيء يصدر عن النائبين وأنه من يقوم بتوقيع القرارات وإصدارها والموافقة عليها، لكن الحقيقة أن اللائحة لا تجيز له إلا أن يوقع على القرارات الصادرة من مجلس النواب وليست القرارات الصادرة منه هو شخصيًا وهذا هو الفارق”، بحسب قوله.

وعن ما حدث في المغرب وعدم إجراء لقاء بين المستشار صالح والمشري، قال: “الدعوة من المملكة المغربية جاءت لطرفين ويفترض في المملكة المغربية أنها نسقت أن الطرفين لابد أن يلتقيا ويضعا المشاكل على الطاولة وتحاول هي أن تساعد الطرفين في الوصول إلى نقاط تفاهم”، بحسب قوله.

واستفاض: “لكن لا أدري هل هو خلل في التنسيق منها أم أن ذهاب الطرفين دون أن يلتقيا يلقي بظلاله على جميع النتائج الأخرى، وليس لدي معلومات من المصدر ولكن هذا ما أتوقعه والمناكفات بين المستشار صالح والمشري منذ فترة طويلة”، بحسب قوله.

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