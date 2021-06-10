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بعيرة: انتخاب الرئيس من الشعب يعبر عن العقل الجمعي لليبيين

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، أنه من الأفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل عن طريق الشعب مباشرة.

بعيرة، وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان، أوضح إن “الانتخاب المباشر من الشعب يعبر عن العقل الجمعي لليبيين بالكامل، مضيفا “لدينا متسع من الوقت إلى آخر السنة فمن الممكن التحضير لهذا الأمر”.

وشدد على أن “انتخاب الرئيس عن طريق مجلس النواب يعني أن مجموعات معينة ستسيطر عليه؛ الأمر الذي سيتسبب في الرجوع إلى ذات المربع الأول وذات المشاكل”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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