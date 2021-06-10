اللافي: اتفقنا مع تبون على فتح المنافذ البرية وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن زيارة المجلس اليوم، للجزائر تأتي تأكيدا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن ما يجمع البلدين أكبر من مجرد علاقات سياسية.

اللافي، وفي تصريح صحفي، أضاف: “أن العلاقات بين البلدين هي علاقات أخوة ومصير مشترك يستند إلى تاريخ نضالي كبير وملاحم بطولية سطرها الآباء والأجداد في الدفاع عن الأرض والعرض ومقاومة الاستعمار”، بحسب قوله.

وثمن مواقف الرئيس الجزائري الداعمة لما أسماه “استقرار ليبيا، ودعم الحلول السياسية من أجل دولة مدنية ذات سيادة، متطلعا إلى استمرار الدعم في حل المشاكل الليبية ودعم المسار السياسي خلال الفترة المقبلة التي تشهد مؤتمر برلين، تمهيدا للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر”، بحسب قوله.

ونوه “بما تم التأكيد عليه بتقوية وتفعيل الأجهزة الأمنية المشتركة من خلال مناقشتها في أقرب المناسبات الأمنية والقنصلية وأهمها تأمين الحدود وإيجاد حلول سريعة وناجعة للمختنقات وتسهيل حركة تنقل الأفراد والسلع والبضائع عبر المنافذ البرية للبلدين، غدامس، الدبداب، والمعبر الحدودي لغات”، بحسب قوله.

ورأى أن “الحل الأسرع والأنجح هو وضع اتفاق يسهل التنقل، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتم التوافق عليه من خلال الأجهزة الأمنية بوزارتي الداخلية من الجانبين”، بحسب قوله.

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