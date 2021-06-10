كوبيش ونائب وزير الخارجية الروسي يؤكدان ضرورة التسوية في ليبيا على أساس خارطة الطريق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، التقى، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، وتناقشا حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية، فإن الطرفين أعربا عن دعمهما للجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية المنتخبة حديثًا، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتوحيد مؤسسات الدولة والهياكل المالية والاقتصادية، وكذلك القوات المسلحة، من أجل إنهاء النزاع الضروس بسرعة واستعادة الدولة الليبية.

وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن الإعداد لمؤتمر برلين-2، المقرر عقده يوم 23 يونيو المقبل حول ليبيا، واستعراض ما تم إنجازه منذ برلين 1 الذي عقد في يناير 2020م.

وبحسب البيان، أطلع كوبيش، فيرشينين،على نتائج اتصالاته الأخيرة بالقوى الليبية والإقليمية الرائدة، وكذلك الخطوات الأخرى لتعزيز تسوية شاملة في ليبيا في إطار خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

من جانبه، شدد فيرشينين، على أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع العسكري السياسي طويل الأجل في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي والقرار 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكد فيرشينين، على استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب مواقفها، انطلاقا من أهمية الحوار الليبي الذي يشمل جميع القوى السياسية ذات النفوذ على الأرض ويهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة الليبية.

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