النائب العام يبحث مع تسييري بنغازي ومديرية الأمن العوائق المادية التي تعترض عمل النيابة العامة

التقى النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد ونيس الشكري، بحضور المحامي العام إبراهيم الدرسي.

الصور، وخلال اللقاء الذي عقده بمقر بلدية بنغازي، بحث المواضيع ذات الطابع المشترك بين مكتب النائب العام و بين وحدة الإدارة المحلية بمدينة بنغازي، لما للوحدات الإدارية المحلية من اختصاصات تتصل بعمل النيابة العامة وفقا للتشريعات المنظمة لها.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فإن المجتمعون بحثوا العوائق المادية التي تعترض عمل النيابة العامة وكيف يمكن للادارة المحلية تقديم يد المساعدة لها لإزاحتها، حيث ابدى بوجواري تفهما للصعوبات القائمة وأخصها عدم توافر مقار تناسب عمل النيابة العامة، مؤكداً على أن المجلس التسييري عمل وسيعمل بالتعاون مع النيابة العامة على تدليل الصعوبات القائمة.

وتحدث النائب العام مع والعميد الشكري في الاشكالات التي تحد من فاعلية عمل النيابة العامة ودور مديرية الأمن في متابعة مراكز الشرطة وحث عناصرها على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية بدافع ذاتي مرده الالتزام بواجبات الوظيفة القائمين عليها مع اللجوء إلى تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية ليكون الاستدلال على الوجه الأمثل.

ومن جانبه أعلن العميد الشكري تفهمه للاشكالات القائمة ووقوفه على العقابات التي تحدث عنها السادة أعضاء النيابة و أكد على أن مديرية الأمن ستعمل على تلافي القائم منها.

وانتهى المجتمعون مع النائب العام إلى الثناء على استمرار وحدة السلطة القضائية وأكدوا على إستمرار التواصل والتعاون البيني الذي يؤمل من خلاله دعم رد الفعل الاجتماعي على الأفعال المجرمة بمختلف صوره

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