بن شرادة: صوّتنا على بوزنيقة 1 في اختيار المناصب السيادية لأن النواب شكّل لجنة خارج الاتفاق السياسي

كشف عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة، تفاصيل الشروط التي نشرها المجلس والخاصة بالترشح للمناصب السيادية.

بن شرادة، وفي تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال: “هناك مناصب بأبوزنيقة الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة وهناك مناصب الرأي الأخير فيها لمجلس النواب، وهذا ما حدث في أبوزنيقة 1 و2 في المعايير وفي التوزيع الجغرافي وذات الاختلاف، ففي أبوزنيقة-2 في ديوان المحاسبة بطرابلس، تم منح منصب ديوان المحاسبة لسبها ومكافحة الفساد لطرابلس وبوزنيقة 1 العكس”، بحسب قوله.

وأضاف: “المجلس صوّت بالأمس على أبوزنيقة 1 ولكن النواب قبل فترة قاموا بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي، ونحن عادةً في مجلس الدولة نصوب أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي”، بحسب قوله.

وتابع: “ما تم ليس نسفًا لعمل مجلس النواب، بل إن المناصب التابعة للنواب كمحافظ المركزي والرقابة ووكيل ديوان المحاسبة سنُرجع لهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم، والمناصب التابعة للدولة سنرسل لهم منها سبعة مثلما تم من قبلهم بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحها لنا أبوزنيقة”، بحسب قوله.

وأكد: “لا نريد نسف كافة عمل النواب، فهناك ملفات خاصة بالأعلى للدولة قاموا هم باختيارهم، وبالإمكان لمن لم يتقدموا أن يتقدموا مرةً أخرى، وهي للعامة لأن هناك من لم يتقدم لعدم وجود فرصة، والذين قدموا في لجنة البرلمان سيكونون من ضمن القوائم الموجودة”، بحسب قوله.

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