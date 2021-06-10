الاردن يعلق على أنباء مزاعم اغتصاب أردنية في بنغازي

أعلن الناطق باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، أن الوزارة تتابع مزاعم تعرض فتاة أردنية للخطف والاغتصاب في بنغازي الليبية، لافتا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم تأكيد الادعاءات.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه فور ورود المعلومة قبل يومين تم التواصل مع السلطات الليبية التي قامت بالبحث عن الفتاة والتحفظ عليها في مكان آمن للوقوف على حيثيات الحادث.

وإذ أعرب الفايز عن أمله في إتمام التحقيقات ومعرفة حقيقة الأمر، أكد أن الخارجية تتواصل مع الفتاة مباشرة بغرض الاطمئنان عليها في ظل عدم وجود سفارة أردنية في ليبيا.

وكانت مواقع إخبارية ليبية زعمت تعرض فتاة أردنية للاختطاف والاغتصاب خلال زيارة إلى أخوالها في مدينة بنغازي.

وقالت المواقع إن الفتاة احتجزت في استراحة وتناوب على اغتصابها وتعذيبها 4 أشخاص لمدة يومين، وبعد ذلك تم حلق شعرها في بث مباشر على موقع “فيسبوك”.

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