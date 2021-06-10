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التونسية وفاء الشاذلي: ماذا أصاب الرئيس الجزائري حتى يفقد البوصلة ويصف الجيش الليبي بالمرتزقة؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي وصف خلالها الجيش الليبي بالمرتزقة.

وقالت «الشاذلي» في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: ”يجبروننا على التعليق بتصريحاتهم الغريبة والا مفهومة!! ما الذي أصاب الرئيس الجزائري تبون ليفقد البوصلة ويصف الجيش العربي الليبي بالمرتزقة عبر قناة الجزيرة؟؟”.

وتابعت؛ ” لا أعتقد أن الشعب الجزائري يشاطره الرأي لأن هناك حقيقة دامغة إن أنكرها أو تجاهلها تبون فإن الشعب لا يجهلها وهي  نضالات الجيش الليبي التي قلبت المعادلة وأوقفت نزيف برنامج تدميري يطال حتى الجزائر!!”.

وأردفت «الشاذلي» “هل أثر فيه ملف الصحراء الغربية لدرجة الارتماء في أحضان الحلف القطري التركي واستهداف من أغلق باب جهنم على جزائرنا الحبيبة؟”، معقبة؛ “لن أذكر تبون بأبناء ليبيا الذين آمنوا بتحرير ليبيا التي ضرب الإرهاب خاصرتها لسنوات ولولا الجيش الليبي الذي خاض حرب تحرير لسنوات لكانت كامل المنطقة تحت سيطرة داعش ولكنا اليوم ممالك داعشية!”.

وختمت موضحة؛ “لعل الذاكرة التي خانته تعود إليه فيرجع لتاريخ تفتخر به ليبيا حين قررت قيادات الجيش رفع التحدي وأعلنت التصدي و إمساك زمام الأمور ولملمة شتات الجيش الذي تسبب فيه الإخوان واعادت البناء بإمكانيات ضعيفة لكن العقيدة القوية فعلت المعجزات وحررت أكثر من 90/100 من الأرض”.

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التونسية وفاء الشاذلي الجيش الليبي الرئيس الجزائري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يا أخت وفاء الرئيس الجزائري لم يفقد البوصلة ولكنه ككل المتآمرين على ليبيا، يعتقد بأنه يحقق مصلحة الجزائر على حساب ليبيا وبمساعدة بعض الخونة الليبيين، يظن بأنه لاعلم لنا بالمليارات المودعة في الجزائر، وكذلك يقوم بسرقة النفط والغاز من المناطق الحدودية. العجيب ان مصر السيسي حددت الخط الاحمر في سرت حفاظاً على الامن القومي المصري، وهذا الطرطور بنت تركيا قاعدة متكاملة في الغرب الليبي لاتبعد كثيراً عن الجزائر ولم يرف له جفن.

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  • تبون الميبون فقد عقله واصابه الزهايمر بعد وكسته وفضيحته باعتراف امريكا بحق المغرب فى السيادة على الجمهورية الصحراوية وبالتالى فشل الجزائر فى نزاعها مع المغرب

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