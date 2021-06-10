التومي يبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برامج دعم البلديات

بحث وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي مانفرد هور مسارات التعاون في إنجاز البرامج المتعلقة بدعم البلديات، خصوصا المتعلقة بنقل الاختصاصات من الوزارات للبلديات، ورفع القدرات، وإدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد التومي والصادق أهمية الدور الألماني في دعم الإدارة المحلية بجملة من البرامج التوعوية والتنموية التنفيذية، مبديان حرصهما على استمرار التعاون والعمل المشترك للارتقاء بالعمل البلدي في ليبيا.

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