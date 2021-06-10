نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 10 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 10 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الحرارة تبقى معتدلة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض المناطق بينما تكون مرتفعة نسبيا خاصة على مناطق الجنوب الشرقى.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق ، واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ على اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق خاصة على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط رخات من المطر قد يصحبها خلايا رعدية علي بعض مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق وتكون خفيفة السرعة ليلا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29) مْ على الساحل ، وتتراوح ما بين (31 – 34) مْ على جالو والجغبوب .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق خاصة على الجفرة مع احتمال سقوط رخات من المطر .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق , وتكون يوم الغد جنوبية غربية خفيفة السرعة علي الكفرة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(38- 40) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:14). فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

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