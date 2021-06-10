الحبيب الأمين: اللجنة العسكرية «5+5» ازدادت عدداً لصالح «حفتر»

رأى وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد ازدادت عددا لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الليبي، بمن وصفهم بـ«الخامدين» من داخل الـ5 المفوضين «بركانيا»، على حد وصفه.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “5 + 5 = قد تساوي 8 + 2 = 10، الـ5 الذين مع «حفتر» ازدادوا عددا بالخامدين من داخل الـ5 المفوضين بركانيا”.

وأضاف “لم يعد للجنة معنى اسمها، ولو سميت 8+2 أكون متفائلًا. هذا ليس تحليلا بل كشف حساب”.

يشار إلى أن لجنة إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، قد أكدت أنه عقد اجتماع عبر الدوائر المغلقة للجنة العسكرية 5+5، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وذلك لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.

وأضافت في إيجاز صحفي “أكدت مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة 5 التي شكلتها حكومة الوفاق من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة علما بأن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية حسب المصادر التي ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق”.