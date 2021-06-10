«الفرجاني»: الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن “الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي”.

وقالت «الفرجاني» في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “افتحو الطريق يا مصراته عيب عليكم تضعوا العراقيل أمام الخضر والكرامات فهم جاءوا ليحرروكم أنتم وطرابلس وغريان”، معقبة، “لو حد فيكم فهم غير هذا الكلام ياريت يفهمني”.

وتابعت؛ “بفضل خيانة المشري في موسكو ستدخلون هذه الحرب بدون شئ فالشرعية الان المطلقة لحفتر والخضر”.

وأردفت أن “البرلمان لهم ورئيس المجلس الرئاسي لهم والحكومة لهم والإخوان معهم، وأنتم ماذا لكم؟ مالنا أمل إلا الله ومن معه الله لا يذل”.

تجدر الإِشارة إلى أن آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، كان قد أعلن رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال «بيت المال»، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين «يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين، ومستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين».

وأضاف آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين، «أنه سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا» لافتا بقوله «مطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح»، حسب زعمه.