ليبيا الان

«الفرجاني»: الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن “الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي”.

وقالت «الفرجاني» في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “افتحو الطريق يا مصراته عيب عليكم تضعوا العراقيل أمام  الخضر والكرامات فهم جاءوا ليحرروكم أنتم وطرابلس  وغريان”، معقبة، “لو حد فيكم فهم غير هذا الكلام ياريت يفهمني”.

وتابعت؛ “بفضل خيانة المشري في موسكو ستدخلون هذه الحرب بدون شئ فالشرعية الان المطلقة لحفتر والخضر”.

وأردفت أن “البرلمان لهم ورئيس المجلس الرئاسي لهم والحكومة لهم والإخوان معهم، وأنتم ماذا لكم؟ مالنا أمل إلا الله ومن معه الله لا يذل”.

تجدر الإِشارة إلى أن آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، كان قد أعلن رفضه قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال «بيت المال»، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين «يجب أن تنفذ مخرجات 5+5 حزمة واحدة ومن الطرفين، ومستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين».

وأضاف آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين، «أنه سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا» لافتا بقوله «مطلب إعادة التمركز في خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح»، حسب زعمه.

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«الفرجاني» «المنفي الحرب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلفة عقليا وتتعاطى حبوب هلوثة ونسيت هذه الهابلة ان المنفى طبقا للاتفاق السياسى هو من يملك اعلان الحرب وحالة ااطوارئ ومن حقه ان بعزل اى عسكرى متمرد ويعين اخر ولا تنسى ياهابلة ان حفتر هو قائد عام الجيش بقرار من مجلس النواب ولديه القدرة العسكرية على فتح الطريق بالقوى ولكنه يغسح الطريق للوسائل السلمية اولا واى حرب يابنت الكلب ستكون بين الشعب وجيشه وقائده الاعلى والعام ضد قلة خائنة من حريم السلطان والله لا يحب من كان خوانا اثيما والله ينصر من ينصره ومن احبه غالبية شغبه وهو المشير رغم انف كل الصراصير قبر يلمك !!

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  • للاسف عبد المال هذا دمية في يد المرتزقة والبلطجية واللصوص الذين طالبوا رئيس الوزراء الدبيبة بمبلغ 350 مليون ..؟؟؟!!! …ثمن فتح الطريق للشعب الليبي ..!!!؟؟؟..هل رأيتم صفاقة ونذالة وحقارة مثل هذا ؟؟!! ثمن فتح طريق ليمر منه الليبيون ..ليتواصلوا مع بعضهم وتسهيل لتجارتهم واعمالهم وسفرهم يطلب الطوار الاشاوس 350 مليون …وهذا البائس ابراهيم عبد المال يتبجح بان يتم تنفيذ الاتفاق 5+5 حزمة واحدة….فليخرج المرتزقة السوريين والاتراك الذين ينامون في غرف نوم الليبيين ايها الخسيس …لعنة الله عليك وعلي امثالك الي يوم الدين….وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي من والاك مثل هذه البائسة وغيرها …

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  • قال رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء)َ رواه البخاري.

    وأضاف: أن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ) فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري.

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  • اى معركة ياسوسو فكل الطرق تؤدى الى سحق الخوان وادخالهم السجون فمن يستقوى بالشعب كسبان وهو الجيش الوطنى ومن يستقوى باردوغان من الجرذان خسران ولينظر الى ما يحدث الان من تركيا وقطر نحو خوان مصر داسوهم بالاقدام وتوسلوا للسبسى وقالوا انه رئيس شرعى منتخب بينما نسى الجميع حال الجرابيع مرشد عام الاخوان ونائبه خيرت الشاطر وكبار الجرذان البلتاجى وابوسماعيل والبر والكتاتنى وغيرهم كان صوتهم اعلى بكثير من اى جرذ ليبى ومع ذلك مايقع الا الشاطر يودوكوا القناطر ياسوسو فى سجن الحريم ففى النهاية لا مكان للخوان فى ليبيا وعلى حريم السلطان الفرار فورا الى اسطنبول ستجدى ضالتك هناك فى بيت من بيوت الدعارة فانتى بلا شرف ولا كرامه والخضر افضل من الحمر مثلك انصار الليالى الحمراء فى اسطنبول

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