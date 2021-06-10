البحرية الليبية تنقذ 137 مهاجرًا غير شرعي

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ 59 مهاجر من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأضاف الناطق أنه فور تلقي نداء استغاثة الأيام القليلة الماضية تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الناطق أنه سبق هذه العملية إنقاذ 78 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.