تقارب “ليبي- مصري” بشأن آلية تعزيز التبادل التجاري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع سفير مصر لدى ليبيا محمد سليم؛ آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلديْن.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة، استعراض آخر المستجدّات الخاصة بالاجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية، خلال الفترة القادمة، إضافةً إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلديْن، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.

وفي ختام الاجتماع؛ أكد الطرفان على ضرورة تسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، وأهمية استئناف حركة الطيران بين البلديْن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار دعم التبادل التجاري، وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدولتيْن.

وشارك في الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ومدير إدارة التعاون الدولي والفني، والمستشار القانوني للوزير.

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