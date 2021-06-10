بعد 4 أشهر.. عبد القادر غوقة: طريقة اختيار «الرئاسي» والحكومة لم تحدث في التاريخ

انتقد عبد القادر غوقة، الدبلوماسي الليبي السابق، الألية التي اختار به ملتقى الحوار السياسي الليبي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واصفا إياها بأنها طريقة جديدة لم تحدث في التاريخ منذ أن عرف البشر الحكومات.

واستشهد «غوقة»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمقولة للمؤرخ الإغريقي الشهير «هيرودوت» الملقب بـ«أبو التاريخ» وهي «من ليبيا يأتي الجديد»، قائلا: “فعلا صدقت هذه المقولة في ليبيا الحديثة بتشكيل مجلس رئاستها وحكومتها الحالية بطريقة جديدة لم تحدث في التاريخ منذ أن عرف البشر الحكومات”.

وأضاف “هذه السلطة لم ينتخبها الشعب ولا مجلس نوابه ولا لجنة دستوره ولا مجالس بلدياته، بل من لجنة شكلتها (ستيفاني وليامز) ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وهي في نفس الوقت نائبة السفير الأمريكي، والمكونة من (75) عضوا”.

وتابع “الـ75 عضوا الذين اختاروا السلطة الجديدة في ليبيا لا يجمعهم سوى أنهم يحملون الجنسية الليبية، لذلك وصفتهم بركاب (سفينة نوح) عليه السلام، وبدأت العجائب بعدها”.

ويوم الجمعة 5 فبراير الماضي، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.