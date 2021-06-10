طقس ليبيا.. درجات حرارة مستقرة وتكاثُر للسحب في بعض المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الحرارة تبقى معتدلةً على مناطق شمال ليبيا، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر على بعض المناطق بينما تكون مرتفعة نسبيًا، خاصة على مناطق الجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة، وصباح الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر، أحيانًا، على بعض المناطق خاصةً على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال هطول زخات من المطر، قد تصاحبها خلايا رعدية على بعض مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف، آخر هذه الليلة، وصباح الغد، على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا، على بعض المناطق، وتكون خفيفة السرعة ليلاً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29) مْ على الساحل ، وتتراوح ما بين (31 – 34) مْ على جالو والجغبوب .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر، أحيانًا، هذا اليوم على بعض المناطق، خاصةً على الجفرة مع احتمال هطول زخات من المطر .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق, وتكون، يوم الغد، جنوبية غربية خفيفة السرعة علي الكفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(38- 40) مْ.

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